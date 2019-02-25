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وقال باسيل مساء اليوم الاثنين في تصريحات صحفية نقلتها قناة الميادين "قرار بريطانيا بشأن حزب الله لن يكون له أثرا مباشرا على لبنان، واعتدنا عليه من عدة دول أخرى".
© AP Photo / Bilal Hussein
ووفقا للقرار المرتقب، تصبح العضوية في "حزب الله" أو "أنصار الإسلام" أو "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين"، جريمة يعاقب عليها القانون وتؤدي للحبس لمدة تصل إلى 10 سنوات.
وقال وزير الداخلية البريطاني ساجد جافيد: "حزب الله يواصل محاولاته لضرب الاستقرار الهش في الشرق الأوسط، ونحن لم نعد نميز بين جناحه العسكري المحظور بالفعل وحزبه السياسي، لذلك، فقد اتخذت قرار حظر الحزب بالكامل".
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد أعلن أن فرنسا لن تضع أي حزب لبناني ممثل في الحكومة على قوائم الإرهاب، مشيرا إلى أن باريس تعتبر الجناح العسكري لـ"حزب الله" تنظيما إرهابيا، لكنها تتحاور مع الجناح السياسي الممثل في البرلمان.
كانت هذه تفاصيل خبر أول رد لبناني على قرار بريطانيا بشأن تصنيف "حزب الله" كمنظمة إرهابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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