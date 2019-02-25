شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تنشر خريطة الغبار والأمطار وانخفاض الحرارة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن أبرز المناطق والمحافظات المتأثرة برياح مثيرة للأتربة والغبار، وأمطار رعدية، وانخفاض في درجات الحرارة يوم غدٍ الثلاثاء.

وأوضحت الأرصاد أن الحالة الجوية تشمل العديد من المناطق، منها: (الجوف – المدينة المنورة – تبوك – الرياض – مكة المكرمة – الشرقية).

كما تشمل الحالة الجوية، كلاً من: عسير، والباحة، وجازان، ونجران، والقصيم، والحدود الشمالية.