شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الثلاثاء.. رياح وغبار وسحب رعدية ممطرة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها اليومي عن حالة الطقس غداً الثلاثاء، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وتشمل الحالة الجوية مناطق: تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل، والقصيم، والأجزاء الشرقية من مكة المكرمة، والأجزاء الشرقية من المدينة المنورة، والأجزاء الغربية من الرياض.

وأشارت توقعات الأرصاد إلى أنه قد تكون السماء غائمة جزئياً، والفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على تلك المناطق كذلك على الباحة، وعسير، وجازان، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.