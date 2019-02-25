انت الان تتابع السودان.. عمر البشير يعيّن وزيرًا جديدًا للمالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أصدر الرئيس السوداني عمر البشير، قرارا بتعيين وزيرًا جديدًا للمالية، وذلك بعد يومين من خطابه السياسي، الذي أعلن فيه فرض حالة الطوارئ لمدة عام، وتأجيل التعديلات الدستورية، حيث كلَف البشير بموجبه وزير الدولة مصطفى يوسف حولي، بمهام وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، وذلك بعد يوم من فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة عام واحد، وحل حكومة الوفاق وحكومات الولايات، وفقًا لوكالة الأنباء السودانية. وجدّد البشير، دعوته إلى المعارضين للجلوس على طاولة الحوار لتجنيب الوطن المصائب.

وتابع: "أقول للشعب، للموالين منهم والمعارضين وحملة السلاح، أدعوكم للتحرك للأمان من أجل الوطن، وأرفع النداء من منصة قومية للشباب والنساء، وكل قطاعات الشعب الكريم.. إن الوطن في أشد الحاجة لتوحدكم وتآزركم ولطاقتكم، لحوار وطني يحفظ الوطن ويطوّر الحياة السياسية والاقتصادية فيه"وأطلقت السلطات السودانية، أمس،