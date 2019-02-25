إسرائل تعلق على القرار البريطاني ضد "حزب الله"

وقال وزير الأمن الإسرائيلي جلعاد إردان، في تغريدة على "تويتر"، شكر فيها نظيره البريطاني ساجد جاويد: "على كل من يرغبون حقا في مكافحة الإرهاب أن يرفضوا التمييز الزائف بين الأجنحة العسكرية والسياسية".

وأضاف: "حان الوقت الآن لأن يتبع الاتحاد الأوروبي النهج نفسه".

وكانت الحكومة البريطانية قالت، في وقت سابق اليوم الاثنين، إن "مسودة قرار بالبرلمان البريطاني تقضي بحظر "حزب الله"، وما يرتبط به وجماعات أخرى، وصفها كيانات إرهابية".

وبحسب موقع الحكومة البريطانية، فإن "حزب الله، وأنصار الإسلام، وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين، والأخيرتان تنشطان بمنطقة الساحل، من المقرر أن يتم حظرهم بعد تصنيفهم كتنظيمات إرهابية". وأوضح الموقع أنه بناء على القرار الذي سيسري مفعوله بدءا من يوم الجمعة، وهو رهن موافقة البرلمان، "تصبح العضوية في، أو الدعوة لدعم، حزب الله أو أنصار الإسلام وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين جريمة جنائية يؤدي للسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات".

ونقل الموقع عن وزير الداخلية ساجد جافيد: "حزب الله يواصل محاولاته لضرب الاستقرار الهش في الشرق الأوسط، ونحن لم نعد نميز بين جناحه العسكري المحظور بالفعل وحزبه السياسي، لذلك، فقد اتخذت قرار حظر الحزب بالكامل".