انت الان تتابع الجيش السوري يحبط محاولة تسلل فصائل مسلحة لريف حماة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تمكن الجيش السوري اليوم الاثنين، من إحباط محاولة تسلل لفصائل مسلحة نحو "تل بزام"، بريف حماة الشمالي في سوريا، حيث ردت وحدات من الجيش على خروقات مجموعات إرهابية حاولت التسلل من محيط بلدتي اللطامنة وحصرايا باتجاه نقاط عسكرية في ريف حماة الشمالي، ونفذت القوات قصفًا مركزًا بالأسلحة المناسبة، طالت تحركات لمجموعات إرهابية حاولت الاعتداء على نقاط عسكرية تحمي المدنيين في القرى والبلدات الآمنة في ريف المحافظة الشمالي، ما أسفر عن سقوط قتلى ومصابين من العناصر المتطرفة، وفقا لـ"روسيا اليوم".
كما دمر الجيش منصات إطلاق صواريخ وآليتين للإرهابيين في محيط اللطامنة وكفرزيتا ومورك ومعركبة بالريف الشمالي لحماة ومحيط قرية الهبيط بريف إدلب الجنوبي.يذكر أن المناطق الواقعة بين بلدة الباغوز والضفاف الشرقية لنهر الفرات شرقي سوريا حالة من الترقب، بانتظار إجلاء بقية المدنيين من أجل بدء عملية عسكرية ضد
كما دمر الجيش منصات إطلاق صواريخ وآليتين للإرهابيين في محيط اللطامنة وكفرزيتا ومورك ومعركبة بالريف الشمالي لحماة ومحيط قرية الهبيط بريف إدلب الجنوبي.
يذكر أن المناطق الواقعة بين بلدة الباغوز والضفاف الشرقية لنهر الفرات شرقي سوريا حالة من الترقب، بانتظار إجلاء بقية المدنيين من أجل بدء عملية عسكرية ضد أفراد تنظيم "داعش" الرافضين للخروج من المنطقة، ولا يزال خروج المدنيين من آخر جيب يسيطر عليه "داعش" شرقي سوريا مستمرًا منذ أيام.
وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أنه وثق عملية إجلاء 1400 شخص من منطقة "مزارع الباغوز" خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينهم 82 مسلحا من تنظيم "داعش" الإرهابي و500 شخص من عائلاتهم، وبذلك يصل عدد الذين خرجوا من آخر مكان يسيطر عليه التنظيم إلى أكثر من 47 ألف شخص منذ ديسمبر السابق.
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