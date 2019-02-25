انت الان تتابع الجيش السوري يحبط محاولة تسلل فصائل مسلحة لريف حماة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تمكن الجيش السوري اليوم الاثنين، من إحباط محاولة تسلل لفصائل مسلحة نحو "تل بزام"، بريف حماة الشمالي في سوريا، حيث ردت وحدات من الجيش على خروقات مجموعات إرهابية حاولت التسلل من محيط بلدتي اللطامنة وحصرايا باتجاه نقاط عسكرية في ريف حماة الشمالي، ونفذت القوات قصفًا مركزًا بالأسلحة المناسبة، طالت تحركات لمجموعات إرهابية حاولت الاعتداء على نقاط عسكرية تحمي المدنيين في القرى والبلدات الآمنة في ريف المحافظة الشمالي، ما أسفر عن سقوط قتلى ومصابين من العناصر المتطرفة، وفقا لـ"روسيا اليوم".

كما دمر الجيش منصات إطلاق صواريخ وآليتين للإرهابيين في محيط اللطامنة وكفرزيتا ومورك ومعركبة بالريف الشمالي لحماة ومحيط قرية الهبيط بريف إدلب الجنوبي.يذكر أن المناطق الواقعة بين بلدة الباغوز والضفاف الشرقية لنهر الفرات شرقي سوريا حالة من الترقب، بانتظار إجلاء بقية المدنيين من أجل بدء عملية عسكرية ضد