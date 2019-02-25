قطر تعلن مشاركة قوات بحرية وبرية في تمرين "درع الجزيرة 10" بالسعودية

دبي - بواسطة محمد فارس © @MOD_Qatar انطلاق تمرين "درع الجزيرة المشترك 10" بمشاركة القوات القطريةقطر تعلن مشاركة قوات بحرية وبرية في تمرين "درع الجزيرة 10" بالسعودية

أكدت وزارة الدفاع القطرية في بيان نشرته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء الأحد، مشاركة قوات بحرية وبرية تابعة لها في تمرين "درع الجزيرة 10" الذي تستضيفه السعودية.

وانطلقت يوم السبت فعاليات تمرين "درع الجزيرة المشترك 10" بمشاركة قوات قطرية بالإضافة إلى قوات دول مجلس التعاون الخليجي ممثلة بالقوات البرية والبحرية والجوية ويستمر حتى 12 مارس 2019.

ويهدف التمرين إلى تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين قوات دول مجلس التعاون الخليجي، لرفع المستوى التدريبي لجميع القوات المسلحة المشتركة.

كما يعد من التمارين المتطورة الضخمة لما لها من دور كبير في الاستفادة من تراكم الخبرات بصورة مستمرة، وتعزيز الجاهزية العسكرية والأمنية في مختلف الظروف، وذلك لحفظ الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي والعالم.

ويتضمن التمرين تدريب مراكز القيادة، حيث يتم من خلاله تدريب القادة على إدارة العمليات الحربية واستخدام "المشبهات" للتعامل فيه مع الواقع الإفتراضي للعمليات العسكرية، والتدريب الميداني بالذخيرة الحية.

وأوضحت الدفاع القطرية أن التمرين يتضمن 4 مراحل أساسية، الأولى هي وصول القوات عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، والثانية "تمرين مراكز القيادة"، حيث يتم تدريب القادة على إدارة العمليات الحربية واستخدام المشبهات للتعامل مع الواقع الافتراضي للعمليات العسكرية. © متوفر بواسطة Autonomous Non-Profit Organization "TV-Novosti"

أما المرحلة الثالثة، حسب البيان، فهي التدريب الميداني بالذخيرة الحية، والمرحلة الرابعة والأخيرة التي سيتم فيها الحفل الختامي ومغادرة القوات المشتركة.

وتعد هذه المشاركة الثانية لقطر في تمرين عسكري بالسعودية منذ اندلاع الأزمة الخليجية يونيو 2017، حيث شاركت قوات قطرية العام الماضي في تمرين "درع الخليج المشترك 1" الذي استضافته المملكة.

المصدر: الدفاع القطرية