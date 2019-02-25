شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يبحث مع رئيس وزراء اليونان تطورات الأوضاع فى المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مع رئيس وزراء اليونان أليكسس تسيبراس، اليوم الاثنين، على هامش اجتماعات القمة العربية الأوروبية الأولى بشرم الشيخ، تطورات الأوضاع فى المنطقة، والعمل على تعزيز العلاقات العربية الأوروبية.

وصرح المتحدث الرسمى باسم الأمين العام للجامعة العربية السفير محمود عفيفى بأن اللقاء شهد تبادلاً موسعاً لوجهات النظر بين أبو الغيط وتسيبراس حول عدد من الملفات والقضايا ذات الأولوية، ويأتى على رأسها تطورات القضية الفلسطينية، والأوضاع فى كل من سوريا وليبيا واليمن، إضافة إلى الموضوعات الأخرى المطروحة فى إطار اجتماعات القمة.

وأضاف عفيفى أن أبو الغيط حرص على تأكيد مدى التقدير الذى تحظى به اليونان فى العالم العربي، فى ضوء علاقات الصداقة التاريخية التى تربط الجانبين، والمواقف اليونانية الإيجابية تجاه القضايا العربية، مقدماً الشكر فى هذا الصدد لرئيس الوزراء اليونانى على موقف بلاده المساند للقضية الفلسطينية فى مختلف المحافل الدولية ذات الصِّلة، معرباً عن تطلعه لأن تشهد الفترة المقبلة المزيد من الدعم لهذه القضية، أخذاً فى الاعتبار الضغوط التى تواجهها القيادة الفلسطينية وأبناء الشعب الفلسطينى خلال الفترة الحالية، فى ظل استمرار التشدد الإسرائيلى والانتهاكات التى ترتكبها سلطات الاحتلال بحق الفلسطينيين.

وأوضح عفيفى أن رئيس الوزراء اليونانى حرص بدوره على تثمين علاقات بلاده بالدول العربية، مؤكداً أهمية العمل خلال المرحلة المقبلة على الارتقاء بهذه العلاقات، وكذا بالعلاقات العربية الأوروبية، والاستفادة فى هذا الإطار من انعقاد قمة شرم الشيخ فى إعطاء قوة دفع لتحقيق هذا الهدف.