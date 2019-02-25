تحديد انطلاق رحلة أول رائد فضاء إماراتي إلى المحطة الدولية

أبوظبي- سبوتنيك. وذكر الموقع الرسمي لحكمة دبي على الإنترنت، أن "مركز محمد بن راشد للفضاء يعلن تاريخ إرسال أول رائد فضاء إماراتي في مهمة رسمية إلى محطة الفضاء الدولية بتاريخ 25 أيلول/سبتمبر 2019".
ويتولى المركز تحضير أول رائدي فضاء إماراتيين، وهما سلطان النيادي وهزاع المنصوري.
وفي وقت سابق، أعلنت الإمارات إطلاق القمر الصناعي "خليفة سات"، الذي يحمله الصاروخ الياباني (H-IIA)، ليكون بذلك أول قمر صناعي مصنوع بأياد إماراتية.
وأطلق "خليفة سات" من مركز تانيغاشيما الفضائي في اليابان، بعد أن استغرق تصنيعه 4 أعوام، شملت تدريب فريق عمل من مركز محمد بن راشد للفضاء، وهو نفس المركز الذي شهد عمليات تطوير القمر الصناعي.
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