قوات_الاحتلال تعتقل ثلاثة فلسطينيين من محافظة الخليل

الخليج - واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، ثلاثة فلسطينيين، بينهم أسيران محرران جنوب محافظة جنين وآخر من محافظة الخليل.

وذكرت مصادر محلية وشهود عيان في المحافظة، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرين المحررين خضر عدنان، وطارق قعدان، من بلدة عرابة جنوب محافظة جنين ، فيما اعتقلت أحمد مصطفى ملحم من كفر راعي بعد مداهمة منازلهم، وتفتيشها .

وفي نفس السياق، اعتقلت قوات الاحتلال، رائد عبد الفتاح الجعبري بعد تفتيش منزله والعبث بمحتوياته خلال مداهمتها مدينة الخليل، فيما داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة الخليل، ونصبت حواجزها العسكرية على مداخل بلدتي سعير وحلحول شمالا، والظاهرية ويطا والسموع ومخيم الفوار جنوبا، وفتشت مركبات المواطنين ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.