شكرا لقرائتكم خبر عن المؤسسة الوطنية الليبية للنفط: حقل الشرارة النفطى لا يزال مغلقا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في تسجيل مصور نشره مسؤول بالمؤسسة امس الأحد إن حقل الشرارة‭ ‬النفطي الليبي لا يزال مغلقا بسبب استمرار وجود مجموعة مسلحة بالداخل.

والحقل الذي تبلغ طاقته الانتاجية 315 ألف برميل يوميا مغلق منذ ديسمبر عندما سيطر عليه حراس ورجال قبائل من أجل تحقيق مطالب مالية