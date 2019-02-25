شكرا لقرائتكم خبر عن المرصد السورى: خروج قرابة 900 عائلة لعناصر "داعش" من قرية الباغوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المرصد السوري لحقوق الانسان خروج قرابة 900 عائلة لعناصر داعش من قرية "الباغوز" شرقي دير الزور السورية . وأضاف المرصد - حسبما أفادت قناة "العربية" الإخبارية امس الأحد - أن أكثر من 80 عنصرا من تنظيم "داعش" خرجوا اليوم من الباغوز.

يذكر أن أكثر من 2000 مدني غادروا في أوقات سابقة قرية "الباغوز" في قافلة شاحنات، وشوهدت طائرات التحالف تحلق في الأجواء، بينما سمع دوي المعارك بشكل متقطع في المنطقة التي تحاصرها "قوات سوريا الديمقراطية" بشكل كامل.

كانت هذه تفاصيل خبر المرصد السورى: خروج قرابة 900 عائلة لعناصر "داعش" من قرية الباغوز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.