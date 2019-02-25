انت الان تتابع الأمير خالد بن سلمان: سأكون سيفا في وجه كل معتد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

علَق نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، على قرار إعفائه من منصبه كسفير للمملكة في واشنطن. وقال الأمير خالد بن سلمان، اليوم الأحد: إنه "سيكون سيفا في وجه كل معتد على الوطن"، متابعا: "يشرفني أن أرفع أسمي آيات الشكر والتقدير لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد - حفظهما الله - على الثقة الكريمة بتعييني نائبا لوزير الدفاع، وأسأل الله العون في خدمة ديني ووطني". وأوضح الأمير الشاب "ها نحن نعود لميدان العز والشرف وإن شاء الله أكون سيفا لوزير الدفاع في وجه كل معتد على وطننا الغالي".

وأصدر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان 3 أوامر ملكية تتعلق بعدة توجيهات، وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الأمر الأول يتعلق بتعيين الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز نائبا لوزير الدفاع بمرتبة وزير، وهو الشقيق الأصغر لولي العهد محمد بن سلمان الذي يتولى أيضًا منصب وزير الدفاع، والأمر الثاني تعيين