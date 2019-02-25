شكرا لقرائتكم خبر عن قوات سوريا الديمقراطية سلمت 20 من مقاتلى داعش الأجانب للعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر عسكرية عراقية يوم الأحد إن قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من أمريكا سلمت العراق الأسبوع الماضي 20 من مقاتلي داعش الأجانب معظمهم فرنسيون . وأضافت المصادر أن المواطنين الأجانب سُلموا للجيش العراقي يوم الخميس. وقال مصدر عسكري يقود قوات الجيش قرب الحدود السورية وقريب من عملية التسليم لرويترز إن المجموعة تشمل ما يصل إلى 14 فرنسيا.

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