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وأضاف شكري في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" الذي يعرض على فضائية "MBC مصر"، مساء الأحد،
"نبتعد عن مثل هذه الأساليب، ولن ننزلق إلى هذا المستوى".
© REUTERS / Philippe Wojazer
وتابع:
"لن نرد على مثل هذه التصريحات لأننا مشغولون بما هو أهم من ذلك بكثير ومن أي أحقاد".
وفي وقت سابق، فاقم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأزمة مع مصر، وهاجم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بكلمات "غير مسبوقة"، مشيرا أن "الغرب يفرش السجاد الأحمر للرئيس المصري بدل من رفض ما وصفه بالانقلاب في مصر"، حسب تعبيره، معربا عن رفضه لعقد أي لقاءات معه.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد هجومه على السيسي... مصر ترد على أردوغان (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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