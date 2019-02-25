شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 242 شخصا فى حوادث مرورية بالجزائر خلال يناير الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقي 242 شخصا مصرعهم وأصيب 2472 بجروح في 1866 حادثا مروريا بالجزائر خلال شهر يناير الماضي. وأفاد بيان للمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق بأن المركز سجل خلال يناير الماضي انخفاضا في عدد الحوادث بنسبة 4.01 %،وانخفاضا في عدد الوفيات بنسبة 83 ,0 % وانخفاضا في عدد الجرحى بـ 6.11% .

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