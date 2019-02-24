النقد تحذر من المساس بمكافأة العسكريين

الخليج - واس

إشارة إلى الأمر الملكي الكريم الصادر بتاريخ 18 / 06 / 1440هـ، المتضمن صرف راتب شهر مكافأة للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي، فقد أكدت مؤسسة النقد على جميع البنوك والمصارف في تعميم صدر عنها اليوم، على عدم حسم أو استقطاع أي مبالغ من مستحقات المستفيدين بالمكافأة المذكورة بالأمر الملكي المشار إليها، عند تطبيق الاستقطاعات الدورية، مشددة على أن الاستقطاع الخاطئ للمكافأة المذكورة في الأمر الملكي الكريم المشار إليه، يوجب على البنوك إعادة المبالغ المستقطعة في مدة أقصاها 48 ساعة.

ودعت المؤسسة عملاء البنوك كافة، إلى ممارسة حقوقهم التي كفلها لهم النظام واللوائح الصادرة عنها، فيما يتعلق بالتقدم بشكوى إلى إدارة حماية العملاء من خلال موقع “ساما تهتم” على الإنترنت samacares.sa أو من خلال حساب تويتر [email protected] أو بالاتصال على الرقم المجاني 8001256666.