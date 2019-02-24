الأطباء يحذرون الرجال والنساء من تدخين السجائر والشيشة

حذر الأطباء الرجال والنساء من تدخين السجائر والشيشة، لما لهما من أثر خطير على صحتهم الإنجابية وقدراتهم الجنسية، وفقا للعين الإخبارية.

وقال الدكتور هشام الشاعر، أستاذ أمراض النساء والتوليد والحقن المجهري والعقم بكلية طب جامعة القاهرة، إن المرأة والرجل شريكان في المشكلة، حيث أصبح التدخين بشتى أنواعه خطرا يهدد الصحة بشكل عام والصحة الإنجابية بشكل خاص.

ويضيف "نبدأ التحذير للرجال ليدرك أن التدخين عامل وسبب أساسي في تأخر الإنجاب، حيث يكون سببا واضحا وصريحا في ارتفاع نسبة تشوهات الحيوانات المنوية، كما يقلل من نسبة حركة الحيوانات المنوية، ويسهل حدوث الالتهابات وتكوين الصديد، كما أنه يؤثر على جودة الحيوانات المنوية التي يقال عليها سليمه ظاهريا".

ويوضح الشاعر، أن التدخين يؤثر على قدرات الرجل الجنسية، كما أنه يؤثر على كل وظائف وأعضاء الجسم، لأنه ببساطة كل سيجارة تتسبب في دخول الكثير من السموم إلى الجسم.

أما عن التدخين بالنسبة للسيدات فيقول الشاعر: "بالتأكيد له أثر سيئ جدا أكثر مما تتوقع، فقد أثبتت الدراسات الحديثة أن التدخين يؤثر على جودة البويضات، كما أنه يعمل على تضييق الشعيرات الدموية في الجسم كله، وبالتالي يكون الرحم منهكا، ولهذا لا يصل إلى الجنين تغذية سليمه، ولا دم كاف، ومن هنا تحدث الإجهاضات المتكررة".

ويؤكد الشاعر أن تدخين الشيشة يكون سببا للإصابة بميكروب الدرن الذي يصل عن طريق الدم للأنابيب وحرفيا يدمر الأنابيب ويؤخر الإنجاب، هذا بالإضافة إلى العديد من المشاكل يأتي على رأسها المناعة والحالة النفسية، وكل ذلك له تأثير سيئ جدا على الإنجاب وحدوث الحمل، ولهذا البعد عن التدخين ليس اختياريا ولكنه طريق للحفاظ على أسرتك وعلى حلم الإنجاب.