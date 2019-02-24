دبي استقبلت 15,92 مليون زائر في 2018

اسماء السيد - دبي: استقبلت دبي 15,92 مليون زائر في العام 2018، بزيادة قدرها 0,8 بالمئة عن العام السابق بينما تطمح الامارة لأن تستقبل 20 مليون شخص العام المقبل مع استضافتها معرض "اكسبو"، الأكبر في العالم.

والزيادة في أعداد الزوار العام الماضي هي الأقل مقارنة بالأعوام السابقة. فقد زار دبي 14,9 مليون شخص في 2016 بزيادة 5 بالمئة عن 2015، قبل أن يزورها 15,79 في 2017 بزيادة 6 بالمئة عن 2016.

واحتلت الهند المرتبة الاولى في أعداد الزوار (أكثر من مليوني زائر)، بينما حلّت السعودية ثانية (1,6 مليون زائر) وبريطانيا ثالثة (1,2 مليون زائر).

وتعتبر دبي من الوجهات السياحية الكبرى في العالم. وتضمّ الامارة مئات الأبراج وناطحات السحاب، أشهرها برج خليفة الأعلى في العالم، والذي يبلغ ارتفاعه 828 مترا، إضافة إلى برج العرب المعروف بفندق "السبع نجوم".

ومطار دبي مقر مجموعة "طيران الامارات"، إحدى أكبر شركات النقل في المنطقة والعالم، وأكبر مشغّل لطائرات "بوينغ 777" و"ايرباص ايه-380".

وتراهن الامارة على معرض "اكسبو 2020" لاعادة التوازن إلى سوق العقارات ولانعاش اقتصادها، حيث تتوقع استقبال ملايين الزوار. وكان مسؤولون في دبي أعلنوا في السنوات الماضية ان الامارة تطمح لأن يزورها 20 مليون شخص في 2020.

