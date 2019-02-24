دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة MWC19: هواوي تكشف عن رقاقة الجيل الخامس Balong 5000

كشفت هواوي في خضم مؤتمرها الخاص بكونغرس الهواتف العالمي MWC 2019 في مدينة برشلونة في اسبانيا، عن

Powered by the Balong 5000 chipset, the #HUAWEI5GCPE Pro can download a 1GB HD video clip within three seconds, or stream a 8K video without lag. #ConnectingTheFuture pic.twitter.com/6DQfUNYC5n — Huawei Mobile (@HuaweiMobile) February 24, 2019

التي تقدم تقنيات الجيل الخامس ومعها الكثير من الحلول للأجهزة والذكية والمنتجات الاستهلاكية، وقد أطلقت عليها اسم Balong 5000.

وتعتبر هواوي إحدى أهم الشركات المطورة لتقنيات الجيل الخامس عالميًا وخاصة فيما يتعلق بأجهزة الاتصال، وبتوفيرها رقاقة Balong 5000 فإن الشركة ستوفر المزيد من الأجهزة الذكية بتقنية الجيل الخامس وستساعد الشركات الأخرى على الانتقال للتقنية في منتجاتها بكل سهولة.

وتقول الشركة أن الرقاقة تستطيع تنزيل البيانات بسرعة 4.6 جيجا بايت في الثانية ويمكن أن تصل 6.5 جيجا بايت حسب طبيعة الاتصال، وقد أضافتها في هاتفها القابل للطي الداعم لتقنية الجيل الخامس Mate X.

وبحسب ما صرحت هواوي في مؤتمرها، فإن الرقاقة الجديدة تعتبر هي الأولى من نوعها التي تدعم شبكتي الاتصال SA وNSA لتقنية الجيل الخامس، وتدعم أيضًا تقنيات الجيل الرابع وكذلك التقنيات المستقبلية للجيل الخامس. وبالطبع ستدعم الرقاقة تقنية WiFi 6 التي تقدم سرعة كبيرة مقارنة مع الجيل السابق.

التدوينة MWC19: هواوي تكشف عن رقاقة الجيل الخامس Balong 5000 ظهرت أولاً على عالم التقنية.