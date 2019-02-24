دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة MWC19: نوكيا تكشف عن عدد من الهواتف الذكية بمواصفات متنوعة وأخر من الفئة التقليدية

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كشفت شركة HMD المالكة للعلامة التجارية نوكيا عن عدد من الهواتف خلال كونجرس الهواتف العالمي تشمل تلك التي اعتدنا على توقعها من الشركة والتي تستهدف الفئة المتوسطة والمنخفضة الدخل من المستهلكين بهاتفها التقليدي نوكيا 210 وثلاثة من الهواتف الذكية الأخرى وهي نوكيا 4.2 ونوكيا 3.2 ونوكيا ون بلس.

أولاً الهاتف التقليدي نوكيا 210 والذي يتماشى مع العهد القديم من هواتف الشركة والتي تستهدف فيها الأسواق الضعيفة وشريحة المستهلكين الذين يقتنوها من أجل الدور الرئيس التي وجدت لأجله وهو التواصل مع المحافظة على بطارية لوقت أطول.

ويبدو شكل الهاتف مشابه لفئته بحجم صغير ومنحني من الزوايا مع شاشة تقليدية ولوحة أزرار كما يُمَكن الوصول لشبكة الانترنت عبر متصفح أوبرا ميني، والخاصية المهمة فيه أن مقتنيه لن يجتاج لشحنه على الدوام فقد وعدت الشركة بمكوث بطاريته لفترة تصل شهراً كاملاً على الشحنة الواحدة، فيما يبلغ سعره حوالي 30 دولار وسيكن متوفراً في السوق مارس المقبل.

هاتف نوكيا 4.2 وهو الإصدار الذي يمثل ترقية في مبدأ التصميم للشركة بالإضافة لأداء أقوى حسب ما وعدت، فهو يملك شاشة بقياس 5.7 بوصة بجسم زجاجي من الأمام والخلف مدعم بكاميرا مزوجة ومستشعر لبصمة الإصبع.

ويعمل بمعالج كوالكوم سنابدراجون 439 متوافق مع ذاكرة عشوائية 2 جيجا بايت وذاكرة تخزين داخلية 16 جيجا بيات كما يوفر خيار أخر بـ3 و32 جيجا بايت للذاكرة العشوائية وذاكرة التخزين على التوالي.

وبالحديث عن التحديثات في نوكيا 4.2 فقد قامت الشركة بتخصيص زر لمساعد قوقل الصوتي لكن بعدد من الخيارات حيث الضغطة الواحدة تسمح للمستخدم بتفعيل المساعد الصوتي وبالضغط مرتين يمكن الوصول لخاصية تنظيم التقويم اليومي الخاص بالمستخدم ” ” Google’s Visual Snapshot وبالضغط المتواصل يتم تفعيل المايك لوضع المحادثة.

كما تم تزويد زر التشغيل بإضاءة تنبه المستخدم بالاشعارات الواردة عبر الوميض المتكرر وسيبلغ سعر الهاتف 169 دولار أو 200 دولار وفقاً للمواصفات الذاكرة العشوائية الذاكرة الداخلية المختارة فيما سيتم إطلاقه بداية ابريل القادم.

هاتف نوكيا 3.2 وهو في الغالب مشابه بشكل كبير لنوكيا 4.2 كم حيث عمله بمعالج سنابدراجون 439 كما خيارات الذاكرة العشوائية بين 2 و3 جيجا بايت والذاكرة الداخلية سواء بـ 16 أو 32 جيجا بايت، لكنه يفتقد لمستشعر بصمة الإصبع كما أن السمة الجمالية ليست بنفس القدر بالمقارنة مع نوكيا 4.2 كونه يملك هيكلاً بلاستيكيا، أما السعر فهو بالطبع أقل حيث يبلغ 139 دولار أو 169 دولار وفقاً للمواصفات المختارة وستطلقه الشركة في مايو القادم.

وأخيراً هاتف نوكيا ون بلس الذي يعد الإصدار الأحدث من نوكيا ون الذي أطلقته الشركة العام الماضي، حيث يتمتع الهاتف بشاشة قياس5.45 بوصة وذاكرة تخزين بخياري 8 او 16 جيجا بايت وذاكرة عشوائية 1 جيجا بايت مع بطارية قابلة للإزالة بسعة 2500 مللي أمبير وفقاً للنهج الأولي للهواتف الذكية كما أنه يعمل بنسخة أندرويد جو الخفيفة ويبلغ سعره 99 دولار وسيتوفر في السوق خلال منتصف مارس القادم.

التدوينة MWC19: نوكيا تكشف عن عدد من الهواتف الذكية بمواصفات متنوعة وأخر من الفئة التقليدية ظهرت أولاً على عالم التقنية.