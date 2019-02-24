أبو الغيط: القمة "العربية الأوروبية" تاريخية والقدس يجب أن تكون عاصمة الدولة الفلسطينية

ولفت أبو الغيط، خلال كلمته في افتتاح القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ اليوم الأحد 24 فبراير / شباط: "العلاقات العربية الأوروبية لها تاريخ يجب البناء عليه، وتحديات الإرهاب والهجرة وغيرها تؤثر على الجميع"، مشيرا إلى أن القمة أقصر الطرق لمواجهة تلك التحديات.

وتابع: "ننطلق من نقاط مشتركة بخطورة النزاعات المسلحة في سوريا وليبيا واليمن، التي تفرز أزمات وندرك أن الحل العسكري في تلك القضايا لن يحلها، مضيفا: "يجب تكثيف الجهود للحل السلمي لغلق الباب أمام الإرهاب".

وعا أمين عام الجامعة العربية الاتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية لحل الأزمات، مضيفا: "نتطلع لوقف تلك النزاعات بالسلم".

وقال أبو الغيط: "الثابت أن قمة اليوم تعبر عن إجماع بارز بأن حل الدولتين في فلسطين هو الحل الأمثل وأن تكون الدولة حتى حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس".

وانطلقت، اليوم الأحد، في شرم الشيخ، وتستمر ليومين، قمة الاتحاد الأوروبي — الجامعة العربية الأولى من نوعها، وذلك وسط حضور كبير من ممثلي الدول الأوروبية والعربية، يصل بمجمله لحوالي 50 وفداً من الطرفين.

ويترأس جلسات القمة من الطرف العربي، رئيس الدولة المضيفة، الرئيس المصري، عبد الفتّاح السيسي، ومن الطرف الأوروبي، رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك.