رئيس المفوضية الأوروبية: مصر والاتحاد الأوربي تقودان التطور في المنطقة

جاء ذلك خلال كلمته أمام القمة العربية الأوروبية، التي تعقد في شرم الشيخ اليوم الأحد 24 فبراير / شباط.

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وأثني يونكر على جهود الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في تنظيم القمة، مضيفا: "هناك اختلافات في وجهات النظر، لكن يجب علينا تخطيها".

ولفت إلى أن جبل سانت كاترين التاريخي يرمز للتعاون، مضيفا: "يجب علينا أن نعمل سويا والاتحاد الأوربي يعمل ليكون شريكا للعرب في طريق السلام.

وأضاف: "خصص الاتحاد مبالغ كبيرة للفلسطينيين وللاجئين السوريين من أجل العودة لبلادهم".

وتابع: "مصر والاتحاد الأوروبي ستقودان التطور في المنطقة، وتاريخنا المشترك يحتاج إلى العمل المشترك"، مضيفا: "لن يتحقق الأمن والسلام إلا بالتعاون".

وانطلقت، اليوم الأحد، في شرم الشيخ، وتستمر ليومين، قمة الاتحاد الأوروبي — الجامعة العربية الأولى من نوعها، وذلك وسط حضور كبير من ممثلي الدول الأوروبية والعربية، يصل بمجمله لحوالي 50 وفداً من الطرفين.

ويترأس جلسات القمة من الطرف العربي، رئيس الدولة المضيفة، الرئيس المصري، عبد الفتّاح السيسي، ومن الطرف الأوروبي، رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك.