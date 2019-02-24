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صحيفة الخليج الالكترونية
أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في كلمته في افتتاح القمة العربية الأوروبية الأولى في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، على العلاقات التاريخية بين العالم العربي والاتحاد الأوروبي.
وقال يحفظه الله: “أتمنى أن تسهم القمة في تعزيز علاقاتنا في جميع المجالات”، وأكد الملك سلمان في كلمته على تأييد المملكة العربية السعودية الحل السياسي للأزمة اليمنية .
وثمن خادم الحرمين الشريفين الجهود الأوروبية لحل عادل للقضية الفلسطينية، وقال: “دعم إيران لميليشيا الحوثي يتطلب موقفًا دوليًا موحدًا”، وحمل الملك سلمان ميليشيا الحوثي الإرهابية مسؤولية الوضع القائم في اليمن.
كانت هذه تفاصيل خبر #خادم_الحرمين في #القمة_العربية_الأوروبية: دعم #إيران لـ #ميليشيا_الحوثي يتطلب موقفًا دوليًا موحدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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