نائب رئيس حزب الأمة السوداني يطالب بتشكيل حكومة انتقالية

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وأشار الأمين إلى أن "هذه الأزمة لا يمكن أن تحل بتغيير الوجوه بل بحلول جذرية لا يمكن أن يقوم بها فرد أو حزب واحد، وتحتاج إلى تفاهم على درجة عالية جدا من التوافق بين مختلف القوى السياسية والمدنية".
© REUTERS / Mohamed Nureldin Abdallah
وقال إن القضايا الأساسية بين المعارضين للرئيس البشير يوجد إجماع عليها، فيجب أن تكون هناك حكومة انتقالية، لأنه لا يمكن أن تتحدث مستقبلا عن انتخابات إلا في ظل نظام ديموقراطي، وهو ليس موجود أو حكومة انتقالية يتم التوافق عليها.
وعن التواصل بين الأطراف، قال الأمين، "إذا اتفقت الحكومة والمعارضة على تغيير شامل، فنحن لا نرفض مرحلة ما بعد التغيير أن تكون مفتوحة لكل الناس، حتى وإن كان من النظام ولم يرتكب أي جريمة يحاسب عليها، من حقه أن يشارك في المرحلة القادمة"،
وأكد الأمين أن "التواصل يجب أن يتم على إدارة المرحلة القادمة وليس في ظل النظام القادم برئاسة الرئيس البشير، ولكن في ظل نظام مختلف ويعبر تعبير حقيقي لتطلعات كل الشعب السوداني".
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