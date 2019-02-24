خادم_الحرمين يصل إلى مقر انعقاد #القمة_العربية_الأوروبية الأولى في #شرم_الشيخ

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صحيفة الخليج الالكترونية
وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لقاعة انعقاد القمة العربية الأوروبية الأولى بمدينة شرم الشيخ، كما وصل قادة الدول العربية والأوروبية لقاعة انعقاد القمة العربية الأوروبية الأولى بمدينة شرم الشيخ.
ويشهد القمة التي تنطلق مساء اليوم، ملوك ورؤساء دول وحكومات 24 دولة بالاتحاد الأوروبي، و22 دولة بالجامعة العربية؛ لبحث مختلف الملفات والقضايا المشتركة على الساحتين الدولية والإقليمية.
وتستمر فعاليات القمة حتى غد الاثنين، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودونالد تاسك رئيس المجلس الأوروبي.
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