3100 كجم مواد غذائية فاسدة داخل استراحة مخالفة بـ #المدينة

صحيفة الخليج الالكترونية

ضبطت الفرق الميدانية بالإدارة العامة للشؤون الرقابية والأسواق بأمانة منطقة المدينة المنورة، وإدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة وبلدية البيداء الفرعية، استراحة مخالفة خارج النطاق العمراني يتم بداخلها تصنيع الأجبان والسمن والعسل بشكل مخالف، وفي بيئة تفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية.

وقال وكيل الأمين للخدمات بأمانة المنطقة رمضان بن محمد الزهراني: إن الفرق الميدانية بأمانة المنطقة وإدارة التحريات والبحث الجنائي ضبطت استراحة مخالفة خارج منطقة الدائري الثالث غرب المدينة المنورة يتم من خلالها تصنيع وتخزين الأجبان والعسل والسمن في بيئة تفتقر للاشتراطات الصحية. كما يتم أيضاً وضع استكرات محلية الصنع على المنتجات المستوردة بعد تعبئتها داخل الاستراحة.

وتابع “الزهراني” أنه جرى إتلاف العسل والأجبان والألبان المجمدة والسمن والزيت الزيتون وشمع العسل، بالإضافة لكمية من العسل منتهي الصلاحية. بكمية تتجاوز 3100 كيلوجرام، وجرى تسليم الوافد والوافدة للجهات الأمنية لاستكمال الإجراءات النظامية.

وذكر مدير الإدارة العامة للشؤون الرقابية والأسواق بأمانة المنطقة محمد بن حدأمين الشتاء أنه جرى -بفضل الله- الاستدلال على المنشآت التي تستقبل المنتجات التي يتم تصنيعها داخل الاستراحة وتقوم ببيعها على العملاء. حيث تم ضبطها من قبل المختصين بالإدارة العامة للشؤون الرقابية والأسواق وبلدية البيداء وبلدية العقيق، وجرى إتلاف كامل المنتجات وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات على المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء.

وأهاب “الشتاء” بالمواطنين والمقيمين التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات بالاتصال على مركز طوارئ الأمانة (940)، أو عبر تطبيق “أمانتي 940” المتوفر على متاجر الأجهزة الذكية أو عبر الواتساب رقم: 0548990940.