شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء والدواء» تطلق حملة للتعريف بـ«بدائل الأدوية» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أطلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء حملة توعوية عن مفهوم الأدوية الجنيسة (أو ما يُطلق عليها بدائل الأدوية)، لرفع الوعي لدى المستهلكين بالخيارات المتاحة أمامهم من الأدوية.
وأوضح المدير التنفيذي للتواصل والتوعية في الهيئة عبدالرحمن السلطان، أن الحملة التوعوية تركز على أن الأدوية الجنيسة تؤدي مفعول الأدوية المبتكرة تماماً، إضافةً إلى عدم وجود علاقة بين انخفاض السعر وجودة المنتج، وأن السعر يتم تحديده بناءً على أولوية التسجيل.
وأضاف السلطان أن: “الغذاء والدواء” اختارت عدداً من الأدوية المبتكرة شائعة الاستخدام، وأمثلة لبدائلها الجنيسة مع بيان الفروقات في الأسعار بينها؛ ليتسنى للمستهلكين الاطلاع على الخيارات المتاحة أمامهم، كما ستوضح آلية تسعير الأدوية التي تنتهجها، ولمزيد من المعلومات، يمكن التواصل مع مركز الاتصال الموحد في الهيئة العامة للغذاء والدواء: (19999).
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