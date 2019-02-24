محاولة اختطاف طائرة متجهة إلى دبي في بنجلاديش.. هذا ما حدث في تشيتاجونج

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي في واقعة اختطاف جديدة للطائرات المدنية، ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الأحد، أن شخصاً مسلحاً حاول اختطاف طائرة متوجهة من بنغلاديش إلى دبي.

وأضافت أن طائرة متجهة إلى مدينة دبي الإماراتية اضطرت للهبوط في مدينة تشيتاجونج ببنغلاديش بعد محاولة اختطاف.

وأوضح المصدر أن مسلحاً حاول اقتحام قمرة القيادة مسلحاً، وهدد بإطلاق النار على طاقم الطائرة بعد وقت قصير من إقلاعها.

وقال: "تم إجلاء الركاب من الطائرة لكن لا يزال هناك موظف واحد على الأقل مع الخاطف"، دون تفاصيل أخرى.

ووردت تقارير إعلامية عن تعرض أحد أفراد طاقم الطائرة للإصابة بالرصاص فيما لا يزال الخاطفون المشتبه بهم على متن الطائرة المحاصرة من قبل رجال الشرطة وكتيبة التدخل السريع في المطار.

وقالت صحيفة "غلف نيوز" الإماراتية الناطقة باللغة الإنجليزية، إن الطائرة تابعة لخطوط "بيمان" البنغالية، وكانت متجهة من مدينة دكا إلى دبي.

وأشارت الصحيفة الإماراتية إلى أن أحد أفراد طاقم الطائرة، ربما يكون أصيب بالرصاص، وتم إجلاء ركاب الطائرة عنها.

كما قالت الصحيفة إن الخاطفون المشتبه بهم لا يزالوا على متن الطائرة، ولا يزال هناك تفاصيل مرتقبة، حول إذا ما كان بحوزتهم رهائن أم لا.

كما انتشرت الشرطة وكتيبة من التدخل السريع في مطار "شاه أمانات" بمدينة تشيتاجونغ البنغالية.

في حين قال أحد أعضاء البرلمان البنغالي المحلي في تصريحات تليفزيونية محلية، كان على متن الطائرة، وإن المسلح أطلق النار على أحد أفراد طاقم الطائرة.

وتابع البرلماني شاهد العيان: "أطلق رصاصة واحدة، عندما طارده الطيار، وكان يصرخ قائلا: أريد التحدث إلى رئيس الوزراء".