شكرا لقرائتكم العراق: «داعش» يواصل «اصطياد» أبرياء في صحراء الأنبار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بغداد - بشرى المظفر | منذ 15 ساعة في 24 فبراير 2019 - اخر تحديث في 23 فبراير 2019 / 21:47

أكدت الاستخبارات العسكرية العراقية الاطاحة بما يسمى «قائد غزوة القائم» واعتقال «قاطع الرؤوس» في تنظيم «داعش»، فيما تمكنت قوة امنية عراقية من تحرير مختطفين لدى التنظيم في صحراء الانبار اقدم ارهابيون على قتل عدد من صيادي السمك في بحيرة الثرثار بمحافظة الانبار.



وقال مصدر أمني لـ «الحياة» ان «القوات الأمنية والعشائر نفذت صباح اليوم (أمس) عملية امنية تمكنت خلالها من تحرير خمسة مختطفين من ابناء حديثة اختطفوا قبل ايام في صحراء الانبار اثناء جمعهم الكمأ». وأضاف ان «المختطفين تم العثور عليهم مقيدين في احد الأنفاق في منطقة المدهم جنوب حديثة».

ويأتي هذا فيما اقدم «داعش» على قتل 6 من صيادي السمك من ابناء محافظة النجف اثناء قيامهم بعملهم في بحيرة الثرثار بمحافظة الانبار، ووفق مصدر أمني فإن «ستة أشخاص من محافظة النجف يمتهنون صيد الأسماك في بحيرة الثرثار قام عناصر من داعش بمهاجمتهم واختطافهم ومن ثم إعدامهم». وأشار إلى أن «قوة أمنية عثرت على جثث المغدورين الخمسة وقامت بنقلها إلى مستشفى الفلوجة». ولفت الى ان «المغدورين هم من سكان ناحية العباسية في محافظة النجف».

وتزايدت في الآونة الأخيرة حالات الاختطاف والقتل التي ينفذها تنظيم «داعش» ضد المدنيين الخارجين إلى المناطق الصحراوية لجني الكمأ، حيث قاموا قبل ايام باختطاف وإعدام ثلاثة أشقاء من محافظة صلاح الدين، كما اختطفوا خمسة من أبناء قضاء راوة، وثلاثة أشخاص من أهالي قضاء حديثة، وآخرها اختطاف 12 في قضاء النخيب.

الى ذلك، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية الإطاحة بما يسمى «قائد غزوة القائم»، وقالت في بيان إنه «بعملية نوعية استباقية نفذت وفق معلومات استخباراتية دقيقة تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة 15 من الاطاحة بقائد ما سُمي بـ «غزوة القائم» والملقب بأبي أيوب والتي استهدفت قواتنا الأمنية والمواطنين الأبرياء وتم إفشالها من قبل قواتنا الأمنية حينذاك بعد تسلله من الحدود العراقية- السورية»، وأضافت المديرية أن أبا أيوب «هو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق المادة 4 إرهاب».

وأعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في بيان منفصل عن اعتقال قاطع الرؤوس في «داعش» على الحدود العراقية- السورية. وأوضحت أن «مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة 15 واثر معلومات استخباراتية دقيقة ألقت القبض على احد الارهابيين الذين تسللوا عبر الحدود العراقية- السورية». وأضافت ان «هذا الشخص معروف بقاطع الرؤوس»، مشيرة الى انه «ظهر بتسجيلات للدواعش امام اشخاص قام بقطع رؤوسهم في العراق وسورية».