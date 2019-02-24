قمة أوروبية - عربية تبحث قضايا استراتيجية ونزاعات المنطقة

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محمد عثمان - الرياض - شرم الشيخ - «الحياة» | منذ 15 ساعة في 24 فبراير 2019 - اخر تحديث في 24 فبراير 2019 / 02:06

تعقد دول الاتحاد الأوروبي ودول الجامعة العربية أول اجتماع على مستوى القمة في منتجع شرم الشيخ في مصر بمشاركة واسعة للزعماء العرب والأوروبيين في مقدمهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الذي وصل إلى شرم الشيخ أمس لترؤس وفد المملكة، حيث كان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله مطار شرم الشيخ الدولي، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي،

وقال ديبلوماسي أوروبي رفيع المستوى (فضل عدم الكشف عن اسمه) لـ«الحياة»: «إن القادة سيبحثون قضايا استراتيجية منها حماية النظام الدولي المتعدد الأطراف والمناخ والاستثمار والتعليم، إضافة إلى النزاعات الساخنة في ليبيا وسورية واليمن والنزاع العربي الإسرائيلي».

ووصف القمة التي تستمر اليوم وغداً في منتجع شرم الشيخ في مصر بـ «التاريخية» بين منطقتين بينهما «جوار مباشر». ولاحظ «مفارقة دامت طويلاً» حيث يعقد الاتحاد الأوروبي منذ سنوات اجتماعات على مستوى القمة مع دول أميركا اللاتينية وآسيا وأفريقيا من دون أن يعقد لقاء مع قادة الدول المجاورة.



ورأى أن التحديات التي تفرضها الديموغرافيا مشتركة حيث غالبية السكان العرب دون 30 سنة وارتفاع البطالة تقتضي من الجانبين التعاون في مجالات الاستثمارات والتجارة والتكنولوجيا. كما تواجه المنطقتان الأوروبية والعربية تحديات مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود وتداعيات التغير المناخي وطول أمد النزاعات المسلحة في جنوب شرقي المتوسط. (راجع ص5و6)

وشدد الديبلوماسي نفسه «على ان القمة العربية الأوروبية ليست موجهة ضد أي طرف في المنطقة أو خارجها»، في إشارة إلى التساؤلات بشأن اختلاف المقاربات بين الجانبين الأوروبي والعربي إزاء الاتفاق النووي المبرم بين إيران وبين مجموعة 5 زائد واحد في 2015 وتطويرها صواريخ باليستية وتدخلاتها في نزاعات المنطقة.

ويترأس القمة العربية - الأوروبية الأولى عن الجانب العربي الرئيس المصري عبد الفتاح السياسي وعن الاتحاد الأوروبي رئيس المجلس الأوروبي (القمة) دونالد تاسك. وتحدث الديبلوماسي الأوروبي عشية لقاء شرم الشيخ، وأوضح أن 24 من رؤساء الدول والحكومات الأوروبية سيشاركون في الاجتماع بينما يتغيَّب كل من رؤساء فرنسا واسبانبا ولاتفيا وليتوانيا. وعلمت «الحياة» من مصدر وثيق الاطلاع أن «الجانب الأوروبي حصل على تطمينات من أن الرئيس السوداني عمر البشير لن يشارك في قمة شرم الشيخ على خلفية الاتهامات التي أطلقتها في حقه محكمة الجنايات الدولية قبل عشر سنوات ومطالبتها باعتقاله». كما سترأس الرئيس العراقي برهم صالح وفد بلاده الى القمة وفق ما صرح الناطق باسم الرئاسة لقمان الفيلي امس. وأضاف ان صالح سيلتقي على هامش فعاليات المؤتمر عدداً من ملوك ورؤساء الدول الشقيقة والصديقة لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتوسيع آفاق التعاون المشترك.

ووفق جدول الأعمال الذي وزع في بروكسيل، تنطلق الجلسة الافتتاحية مساء اليوم في الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي تليها جلسة يبحث فيها قادة الدول الـ 49 الأوروبية والعربية سبل «تعزيز الشراكة الأوروبية- العربية ومواجهة التحديات الدولية معاً». وبعد الصورة الجماعية لأول قمة أوروبية- عربية، يلتقي القادة على طاولة العشاء في ضيافة الرئيس المصري.

وينتظر أن يبحث القادة الأوروبيون والعرب النزاعات الاقليمية صباح الغد. وقال الديبلوماسي الأوروبي «إن الجانبين العربي والأوروبي يشتركان في أرضية حل النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني على أساس مبدأ قيام الدولة الفلسطينية إلى جانب دولة اسرائيل وأن تكون القدس عاصمة الدولتين المستقبلية».

وقلَّل من خطوة كل من بولندا وهنغاريا وتشيخيا وبلغاريا افتتاح ممثليات في القدس واعتبرها «ممثليات إعلامية». وشدد في الرد على أسئلة «الحياة»، «على ان الموقف الأوروبي متماسك سواء تعلق السؤال بمحددات الحل السلمي أو بقضية القدس التي تعد ضمن قضايا الوضع النهائي»، لكن مصدراً وثيق الاطلاع بالنقاشات الداخلية في الاتحاد الأوروبي حذر من جهته من تداعيات انخرام الموقف العربي وتأثيراته المحتملة على وحدة الموقف الأوروبي. وقال لـ «الحياة» بأن «افتراض تآكل الموقف العربي قد يؤدي إلى تفتت الموقف الأوروبي» إزاء قضايا النزاع العربي - الإسرائيلي.