شكرا لقرائتكم سياسيون لـ «الحياة»: القمة العربية - الأوروبية تاريخية بكل المقاييس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الدمام - محمد الشهراني | منذ 15 ساعة في 24 فبراير 2019 - اخر تحديث في 24 فبراير 2019 / 01:07

وصف محللون سياسيون القمة العربية - الأوروبية، التي تبدأ أعمالها اليوم (الأحد) في شرم الشيخ المصرية بـ «التاريخية بكل المقاييس»، مشيرين إلى أنها ستتناول موضوعات مهمة من بينها تطوير العلاقات العربية - الأوروبية وآليات تفعيلها بين الجانبين الجارين جغرافياً والمرتبطين تاريخياً، فضلاً عن ثقل وأهمية الجانبين العربي والأوروبي على الساحة الدولية.



وأوضح محللون لـ «الحياة» أن القمة تعقد في توقيت حساس تمر به المنطقة، ما يجعلها منصة مناسبة لتناول شواغل أمنية واقتصادية مشتركة، خصوصاً في ما يتعلق بعملية السلام في الشرق الأوسط، ومكافحة الإرهاب، والهجرة غير النظامية وغيرها من القضايا المهمة.

وقال رئيس مركز الخليج للأبحاث الدكتور عبد العزيز بن صقر: «تأتي أهمية القمة العربية - الأوروبية التي تُعقد تحت عنوان (الاستثمار في الاستقرار) من كونها القمة الأولى من نوعها، وحجم المشاركة فيها من حيث عدد الدول من الجابين العربي والأوروبي، إذ تشارك فيها 21 دولة عربية و28 دولة أوروبية وعلى مستوى عالٍ من التمثيل بحضور زعماء وقادة من الجانبين، ويترأس وفد المملكة العربية السعودية إلى القمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ولذلك فهي قمة تاريخية بالطبع وبكل المقاييس، كما أنها تتناول موضوعات مهمة، منها كيفية تطوير العلاقات العربية - الأوروبية وتفعيلها بين الجانبين الجارين جغرافياً والمرتبطين تاريخياً، إضافة إلى ثقل وأهمية الجانبين العربي والأوروبي على الساحة الدولية، كما أن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة بالغة الأهمية، نظراً للظروف الحالية التي تمر بها المنطقة العربية ودول الاتحاد الأوروبي على السواء، وستناقش القمة قضايا التبادل التجاري والاستثمار، والهجرة غير الشرعية، ومواجهة الإرهاب وما يمثله من مخاطر مشتركة تهدد استقرار الكتلتين العربية والأوروبية، وقضايا حساسة أخرى مثل القضية الفلسطينية وكيفية إقرار السلام في منطقة الشرق الأوسط، والأوضاع في اليمن وسورية وليبيا، وتبعات ما يسمى بثورات الربيع العربي، وغير ذلك من قضايا محل الاهتمام المشترك». وأضاف ابن صقر: «من الضروري أن تبحث القمة إيجاد أرضية مشتركة واقعية للتعاون العربي - الأوروبي للحد من الصراعات في المنطقة، وعلى أسس واضحة وقوية، ولا تعتمد على تقارير إعلامية تتناقلها وسائل الإعلام أو رؤى تطرحها منظمات المجتمع المدني، التي تتناول أحياناً قضايا غير واقعية أو مبالغاً فيها».

وواصل: «إن شعوب ودول المنطقة العربية والأوروبية تنتظر قرارات ونتائج مهمة من هذه القمة، التي تأتي على مشارف تشكل القطبية الجديدة للعالم، مع رغبة الجانبين العربي والأوروبي في توسيع الشراكات وزيادة التبادل التجاري بما يتناسب مع حجم اقتصاد الجانبين، وكذلك التعاون الأمني والعسكري، الذي يسهم في تحقيق التوازن الاستراتيجي على جانبي البحر الأبيض المتوسط ومنطقة الخليج، في مواجهة التطورات الإقليمية المتسارعة، والمتغيرات الاستراتيجية، ويجب أن يكون هناك دور ما للاتحاد الأوروبي وحلف الناتو في التعاون مع الدول العربية بصددها». واختتم الدكتور عبد العزيز بن صقر بأن هناك حالة من التفاؤل تجاه نتائج القمة العربية - الأوروبية بالنظر إلى حجم ومستوى المشاركة والتمثيل، وإلى القضايا والتحديات المشتركة التي تتطلب الجدية في اتخاذ القرارات.

من جانبه، أوضح المحلل السياسي العراقي رعد هاشم أن انعقاد أول قمة عربية - أوروبية في شرم الشيخ يعّد في هذا التوقيت المهم والحساس الذي تمر به المنطقة، فرصة ضرورية لتناول القضايا كافة التي تهم الطرفين، وقال: «بحث الموضوعات السياسية والأمنية والاقتصادية وغيرها كان يحصل بشكل منفرد بين وفود رسمية تمثل هذه الدولة العربية أو تلك ومع دول أوروبية بعينها أو بالعكس، أما الآن في ظل انعقاد هذا المؤتمر، فستكون هناك ميزة مختلفة عن كل اللقاءات السابقة، كونها تتوحد بما يتيح للجميع الحضور والتفاعل، وكلّ يدلو بدلوه لبلوغ القضايا المطروحة مرحلة الإنضاج والارتقاء بها إلى معالجات نوعية، بعيداً عن الاجتهادات والتقاطعات التي قد تحصل لو تم تناولها بشكل منفرد أو متفرق بين أطراف وجهات ومنظمات منفردة».

من جهته، ذكر المحلل السياسي سليمان العقيلي أن طرفي المعادلة العربي والأوروبي في أمسّ الحاجة إلى بعضهما بعضاً، وقال: «عقد هذا اللقاء جاء متأخراً بعض الشيء ، إذ إن المخاطر والمتغيرات التي مرّت وتمر بها المنطقة تستدعي تفعيل مثل هذه اللقاءات على أعلى المستويات، لتدارك أية تداعيات غير مبرر حصولها قد تسفر عن هدر طاقات ونزف موارد بشرية وثروات، والعمل على تعزيز الجهود وتوظيف القدرات لتحقيق الشراكة بين الطرفين بشكل منفرد أو جماعي، ولكن هذه المرة سيكون منسقاً وواضحاً أكثر».

وتابع: «ولعل المشاركة الواسعة المتوقعة في القمة، تعطي دلالات على حرص المعنيين على ضرورة إنجاحها، وبالتالي التوجه الجدي لمتابعة وتنفيذ ما ستسفر عنه من قرارات ونتائج».