شكرا لقرائتكم الملك سلمان يبدأ زيارة رسمية لمصر لتعزيز العلاقات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض، شرم الشيخ - «الحياة» | منذ 15 ساعة في 24 فبراير 2019 - اخر تحديث في 24 فبراير 2019 / 02:07

بدأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس (السبت)، زيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية تلبية لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي كان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله مطار شرم الشيخ الدولي، فيما سيرأس اليوم (الأحد) وفد المملكة في القمة العربية - الأوروبية.



وقبيل مغادرته الرياض أصدر الملك سلمان أصدر أمرا ملكيا بإنابة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، في إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب خلال فترة غيابه عن المملكة.

واستقبل العاهل السعودي في مقر إقامته بشرم الشيخ، رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، كما استقبل رئيس مجلس النواب بجمهورية مصر العربية الدكتور علي عبدالعال.

وجرى خلال اللقاءين – بحسب وكالة الأنباء السعودية - تبادل الأحاديث حول العلاقات الأخوية واستعراض مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين، وفرص تعزيزها وتطويرها.

وأوضح مصدر سعودي لـ «الحياة» أن زيارة خادم الحرمين إلى مصر تأتي تأكيداً على العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، ونقل العلاقات إلى آفاق أرحب، كما تعزز الزيارة العلاقات المشتركة بين البلدين في المجالات الاقتصادية والسياسية والتراثية كالسياحة والمعالم التاريخية.

وأشار المصدر (فضل عدم الكشف عن اسمه) إلى أن الزيارة تأتي لتبني عدة آليات للعمل العربي المشترك، وتأكيداً لما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي «إنه على ثقة في حِكمة خادم الحرمين الشريفين».

ولفت إلى أن التوجهات السياسية السعودية والمصرية تتشابه إلى حد كبير، «ما يؤدي إلى التقارب بينهما تجاه القضايا المختلفة، إضافة إلى تمتعهما بمكانة مرموقة دولياً وإسلامياً وإقليمياً وعربياً».

يذكر أن العام الماضي شهد 4 زيارات متبادلة بين قيادات البلدين، ما يعكس أبعاد العلاقة السعودية - المصرية المتينة، كما تؤدي المملكة دوراً هاماً في دعم مصر اقتصاديّاً من خلال عدة استثمارات، ويسعى البلدان إلى تقوية الاستثمار والعلاقات الاقتصادية.