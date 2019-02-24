شكرا لقرائتكم رئيس الوزراء الفرنسي: مكافحة الإرهابيين في الساحل الأفريقي «تحقق نتائج» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - باماكو - أ ف ب | منذ 15 ساعة في 24 فبراير 2019 - اخر تحديث في 24 فبراير 2019 / 01:20

أكد رئيس الوزراء الفرنسي ادوار فيليب في بداية زيارة تستمر يومين الى مالي أمس، أن مكافحة الجماعات الإرهابية وغياب الأمن في منطقة الساحل «تحقق نتائج» وإن كانت «المهمة طويلة». وقال فيليب لصحافيين على هامش زيارته إن «مكافحة الإرهاب في الساحل تتطلب التصميم والصبر والتواضع. نحن في مواجهة معركة شرسة».



وتأتي تصريحات رئيس الوزراء الفرنسي غداة إعلان الجيش الفرنسي مقتل الرجل الثاني في أكبر تحالف للإرهابيين في منطقة الساحل مرتبط بتنظيم «القاعدة»، الجزائري جمال عكاشة الملقب يحيى أبو الهمام.

وسيجري فيليب الذي وصل مساء الجمعة إلى باماكو، محادثات مع نظيره المالي سوميلو بوبيي مايغا والرئيس ابو بكر كيتا.

وسيوقع اتفاقاً للتنمية في مالي بقيمة 85 مليون يورو بينها 50 مليوناً على شكل قرض و35 مليوناً كدعم مالي، من طريق وكالة التنمية الفرنسية.

وسيؤكد فيليب استمرار الوجود العسكري الفرنسي في إطار عملية برخان التي تتألف من 4500 جندي بينهم 2700 ينتشرون في مالي، وفق الأرقام الأخيرة التي نشرتها

باريس.

وقال فيليب: «نرى أننا نحقق نتائج ونفكك شبكات وليس لدي أي شك في أن لوجودنا تأثيراً»، مؤكداً أن الجيش الفرنسي «سيبقى طالما احتاج الأمر ذلك». وأضاف أن «أعمال إحلال الاستقرار تؤتي ثمارها» مع أن مالي تواجه رغم الضغط العسكري الفرنسي انتشار أعمال العنف التي يقوم بها متشددون وامتدت أيضاً إلى بوركينا فاسو والنيجر.

ومع أن فرنسا تواجه صعوبة في إقناع حلفائها الأوروبيين بالمشاركة في القوة العسكرية في منطقة الساحل، أكد إدوار فيليب من جديد أن باريس تدافع عن مصالح أوسع من مصالح فرنسا وحدها. وقال: «من المهم مواصلة تفعيل دور شركائنا لأن المعارك التي نخوضها في الساحل تخدم مصلحة

الجميع».