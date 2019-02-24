شكرا لقرائتكم تحذير من هجمات كبيرة تهدد البنية التحتية للإنترنت بدعم إيراني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - سان فرانسيسكو - أ ف ب | منذ 15 ساعة في 24 فبراير 2019 - اخر تحديث في 24 فبراير 2019 / 02:18

أعلنت الهيئة المسؤولة عن عناوين الانترنت أن أجزاء مهمة من البنية التحتية المعلوماتية تواجه هجمات كبيرة تهدد النظام العالمي لتدفق المعطيات على الشبكة العنكبوتية.



وأعلنت هيئة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة (آيكان) بعد اجتماع طارئ وجود «تهديد مستمر وكبير» لأجزاء مهمة من البنية التحتية تؤثر على عناوين النطاقات الخاصة بمواقع الكترونية.

وتشمل الأهداف مسجلي مواقع ومزودي خدمة انترنت وخصوصا في الشرق الأوسط.

وقال المدير الكبير لدى «فايرآي» لتحاليل التجسس المعلوماتي بن ريد: «رأينا بشكل أساسي استهدافا لأسماء بريد الكتروني وكلمات سر»، مضيفاً: «هناك أدلة على أنها تأتي من إيران وتُجرى دعما لإيران».

وأوضح كبير مسؤولي التكنولوجيا في (آيكان) ديفيد كونراد لوكالة «فرانس برس»، «انهم يهاجمون البنية التحتية للإنترنت»، لافتاً «حصلت هجمات في الماضي لكنها لا تشبه هذه».

وتحدث هذه الهجمات منذ 2017 لكنها أثارت قلقا متزايدا لدى الباحثين الأمنيين في الأسابيع الأخيرة مما استدعى عقد الاجتماع الخاص لآيكان.

ويستهدف النشاط الخبيث «نظام أسماء النطاقات» (دي إن إس) المسؤول عن نقل المعطيات إلى وجهتها على مواقعها الالكترونية.

وقال خبراء (آيكان) وآخرون إن تلك الهجمات قادرة على التجسس على بيانات خلال عملية النقل، وإرسال المعطيات إلى مكان آخر، أو على تمكين المهاجمين من انتحال هوية مواقع الكترونية أخرى أو «خداعها».

وأضاف كونراد: «لا توجد أداة واحدة للتصدي لذلك»، فيما دعت (آيكان) إلى تعزيز شامل لدفاعات الشبكة الالكترونية.

وأصدرت السلطات الأميركية تحذيرا مماثلا الشهر الماضي بشأن هجمات على نظام أسماء النطاقات.

وشرحت وزارة الأمن الداخلي الأميركية في تحذير أمني معلوماتي أخيراً أن «ذلك يشبه تقريبا شخصا يكذب على مكتب البريد بخصوص عنوان شخص ما ويتفحص بريده الالكتروني ثم يسلمه باليد إلى صندوقه البريدي».

وأضافت: «الكثير من الأمور المؤذية يمكن أن تحدث استنادا إلى محتوى ذلك البريد».

وأوضح نائب رئيس قسم التجسس لدى شركة «كراودسترايك» للأمن المعلوماتي آدم مايرز، أن قراصنة «دي إن إسبيوناج» عازمون على ما يبدو على سرقة تفاصيل حسابات مثل كلمات سر بريد الكتروني في لبنان ودولة الإمارات العربية المتحدة.

ووقعت هجمات مماثلة في أوروبا ومناطق أخرى في الشرق الأوسط، على أهداف تشمل حكومات وأجهزة تجسس والشرطة وخطوط جوية وصناعة النفط، وفق خبراء الأمن المعلوماتي.

وعن قراصنة «دي إن إسبيوناج»، قال مايرز إن عملهم «يحتاج بالتأكيد لمعرفة طريقة عمل الشبكة وإدارة التدفق الكبير للمعطيات الموجهة إليهم».

واضاف: «مع تلك الإمكانية، يمكن أن يخترقوا موقتا أجزاء من طريقة عمل الانترنت. وقد اختاروا اعتراض أشخاص والتجسس عليهم».

ودعت (آيكان) مواقع الانترنت ومديري المعطيات الالكترونية إلى تعزيز الأمن وإلا تُرك المستخدمون عرضة للوقوع ضحايا الثقة بمواقع الكترونية مشبوهة.

وحضت المنظمة على تطبيق أوسع لتكنولوجيا «دي إن إس سيك» التي تضيف التوقيع الالكتروني الذي يقوم بعمل ختم افتراضي من نوع ما، يتم عرضه عند التلاعب بمعطيات تتحرك على الانترنت.

ويمكن لتكنولوجيا «دي إن إس سيك» أن تحول دون توجيه مستخدمي الانترنت بشكل خاطئ إلى مواقع يراد منهم الوصول إليها، بحسب (آيكان).

وقالت (آيكان) في بيان إن تلك التكنولوجيا «تهدف إلى ضمان وصول المستخدمين إلى مواقع الانترنت التي يريدونها، بالمساعدة في الحؤول دون هجمات ما يسمى «الرجل الوسيط» حيث يتم توجيه شخص بغير علمه إلى مواقع خبيثة مفترضة».