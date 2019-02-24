دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي OPPO تقرب عملائها من الملتقى العالمي للابتكار الأول في OPPO تقرب عملائها من الملتقى العالمي للابتكار الأول في برشلونة

العلامة التجارية الرائدة عالمياً في مجال الهواتف الذكية، النسخة الأولى من ملتقى الابتكار العالمي في برشلونة، على هامش مشاركتها في المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة MWC 2019، والذي يشهد كشف الشركة النقاب عن أحدث ابتكاراتها التي ساهمت في تطوير تقنيات الهواتف المحمولة في 2019. حيث تقدم تقنية التقريب10x لأول مرة في العالم، بالإضافة إلى تطورات رائدة في مجال صناعة تكنولوجيا الجيل الخامس، فمازالت OPPO تحتل مكانتها كأفضل مبتكر في مجال الاتصالات المحمولة.

وتعد تقنية الجيل الخامس "5G" مستقبل صناعة الهواتف الذكية بما تضيفه من إمكانيات غير محدودة من الإبداع والخيال وتقريب الاتصال. واليوم، تجعل OPPO عصر تقنية الجيل الخامس أقرب من خلال إعلانها عن أول هاتف ذكي يتيح الاتصال بشبكات الجيل الخامس.

وكانت OPPO تستعد لبدء انطلاق تكنولوجيا تقنية الجيل الخامس منذ عام 2015، حيث قامت بالاستثمار في التصميم والتكنولوجيا لضمان إنتاج هاتف مرغوب يجمع بين الإقبال عليه من جهة، وعدم الإضرار بوظائفه من جهة أخرى، لضمان استيعاب ميزات وفوائد الاتصال بشبكات الجيل الخامس. ومن المتوقع أن يؤدي إطلاق أول هاتف ذكي يتيح الاتصال بشبكات الجيل الخامس إلى إحداث ثورة في حياة المستهلكين من خلال تحميل وتنزيل وتشغيل الفيديوهات بدقة 4K و8k، فضلاً عن إجراء مكالمات الفيديو ثلاثية الأبعاد، واختبار تجربة ألعاب الجيل الخامس، وألعاب الواقع الافتراضي AR/ VR متعددة اللاعبين، كذلك التجوال داخل المتجر، وتقنيات التسوق والترفيه الافتراضي، والعديد من الإمكانيات الأخرى. © alqiyady OPPO تقرب عملائها من الملتقى العالمي للابتكار الأول في برشلونة

وتستلهم OPPO ابتكاراتها من خلال الامكانيات المذهلة التي تقدمها يوماً بعد يوم، بالإضافة إلى استثماراتها المستمرة في الابتكارات مع الالتزام الشديد بالبحث والتطوير بهدف إرضاء المستهلكين حول العالم. ويعد هذا الالتزام الدافع الرئيسي لـOPPO لتطوير الابتكارات الحديثة من وقت لآخر من خلال تقنية تحسين الصور، تقنية الجيل الخامس، الذكاء الاصطناعي، الواقع الافتراضي AR /VR، أو غيرها من التقنيات المتطورة.

وقد شارك الحاضرين في الملتقى تجربتهم مع العرض الأول لتطبيقات OPPO الواقعية المثيرة والتي حققت الاستمتاع للمستخدمين، بداية من الاتصال بشبكة الجيل الخامس، ووصولاً إلى إجراء مكالمات الهولوغرام والتسوق الافتراضي، فضلا عن استخدام تقنية التقريب لعشرة أضعاف بدون فقد الجودة. وتشارك OPPO أيضا خلال فعاليات المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة MWC 2019 من خلال جناح كلاً من شركتي إريكسون وكوالكوم. حيث سيتمكن الزائرين من تجربة ألعاب الجيل الخامس من خلال عرض مباشر لـ SoulCalibur6 الذي تم تطويره بالشراكة مع شركة شادو Shadow الرائدة في مجال الألعاب السحابية عالية الأداء.

وبهذا الإطار، صرح آني جيانغ، نائب رئيس شركة OPPO قائلاً: "نحن فخورون بتقديم الملتقى العالمي الأول للابتكار الذي ننظمه بمشاركة وسائل الإعلام والشركاء اليوم، والذي يهدف إلى تعزيز ثقافة الابتكار والتطوير ضمن قطاع الاتصالات المحمولة". مضيفاً: "يعد الابتكار أحد أهم أولوياتنا، وقد أحرزنا العديد من التطورات لجعل المستقبل أقرب وفي متناول المستهلك. كما نتطلع إلى استكمال هذا الالتزام وتحقيق المزيد من الابتكارات، خاصة في مجال تقنية الجيل الخامس والتصوير الفوتوغرافي."

© alqiyady OPPO تقرب عملائها من الملتقى العالمي للابتكار الأول في برشلونة

كما شهد ملتقى الابتكار تقديم OPPO لأول تقنية لتقريب الصور بدقة 10 أضعاف دون خسارة الجودة، على مستوى العالم. وتهدي OPPO هذا الابتكار لعملائها لضمان التقاط صور فوتوغرافية احترافية دون الخوف من خسارة الجودة.

وتعد تقنية التقريب بدقة الجديدة والتي تم تطويرها باستخدام مواصفات تصوير رائدة، وهي الكاميرا ثلاثية العدسات التي تتضمن ثلاث كاميرات (كاميرا بزاوية واسعة جداً، كاميرا رئيسية فائقة الوضوح، وكاميرا للتقريب).

ومن أجل إضفاء مزيد من الفائدة للمستخدمين، وفرت OPPO تقنية تثبيت الصورة البصرية (OIS) على كل من الكاميرا الرئيسية والعدسة المقربة لضمان الحصول علي دقة أكبر ومضادة للاهتزاز تجعل المستخدمين أقرب إلى العالم من حولهم حتى لا يفوتهم أي لحظة مطلقًا.

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