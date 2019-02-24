دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع سامسونج تستعرض تصميم Galaxy Fold في فيديو ترويجي جديد ظهر على التقنية بلا حدود.

نشرت شركة سامسونج أحدث مقطع فيديو ترويحي لهاتفها القابل للطي Galaxy Fold، حيث يكشف عن تفاصيل تصميم الهاتف بشكل أوضح.

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قبل الإعلان الرسمي عن هاتف هواوي القابل للطي Mate X نشرت سامسونج فيديو ترويجي صامت يستعرض تصميم ومميزات هاتفها القابل للطي.

ويوضح مقطع الفيديو آلية فتح الهاتف السلسة من خلال الفواصل التي تتيح فتح وغلق الهاتف دون الأضرار بالشاشة، مع تقتينة الشحن PowerShare التي تتيح شحن ساعة سامسونج الذكية Galaxy Watch Active عبر الهاتف لاسلكياً.

أيضاً يكشف الفيديو عن ميزة تلقي الإشعارات على شاشة الهاتف، كما يعرض الفيديو ميزة ضبط وتخصيص غطاء الهاتف بالتجربة المفضلة للمستخدم، كما إستعرضت سامسونج مميزات الكاميرة في هاتف Galaxy Fold، ومميزات التصوير بكاميرة السيلفي الخارجية، كما يوضح مقطع الفيديو ميزة التصوير بالكاميرة الثلاثية مع العدسات المميزة بزوايا واسعة وtele، وهي بالتأكيد الكثير من المميزات في هاتف سامسونج الذي يصل إلى سعر 1980 دولار.

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هذا الموضوع سامسونج تستعرض تصميم Galaxy Fold في فيديو ترويجي جديد ظهر على التقنية بلا حدود.