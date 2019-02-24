شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأمير خالد بن سلمان المقاتل الطيار نائب وزير دفاع المملكة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صدر أمر ملكى سعودى بتعيين الأمير خالد بن سلمان نائبا لوزير الدفاع بمرتبة وزير، وإعفائه من منصبه كسفير للرياض فى واشنطن، ليعود الأمير الشاب مجددا إلى الدفاع. ويرصد الفيديو الذى نشرته صحيفة "اليوم" السعودية السيرة الذاتية للأمير خالد.

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