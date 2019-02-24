شكرا لقرائتكم خبر عن "تبسم يا محمد".. مسك ختام لمهرجان شتاء طنطورة بالعلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طوت السعودية، صفحة ثقافية وفنية هامة، بختام مهرجان شتاء طنطورة، بمحافظة العلا ، بعدما استمر المهرجان على مدار ما يقرب من 10 أسابيع، وضم حفلات غنائية هامة، لكبار نجوم الغناء فى العالم، إذ اتجهت الأنظار لمحافظة العلا خلال فترة انعقاد المهرجان، لمشاهدة آثارها التاريخية، والتمتع بالحفلات الغنائية التى بدأت ديسمبر الماضى بالنجم الكبير محمد عبده، كما شدا الفنان كاظم الساهر بأبرز أغنياته، وحلت الفنانة ماجدة الرومى كضيفة مميزة.

واقيم على هامش المهرجان ، العديد من الفعاليات الثقافية والسياحية المتنوعة مثل كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة ، والتحمل الذي شهد مشاركة 80 من أفضل الفرسان بالعالم، وجولة المناطيد، لرؤية المعالم الساحرة لمدينة العلا.

وكانت الليلة الأخيرة من فعاليات طنطورة قد جمعت الفنانين: عبدالكريم عبدالقادر، وراشد الماجد، وماجد المهندس، وتم فيها تكريم الفنان الكويتى " عبد الكريم عبدالقادر" لمشواره الطويل في الفن.