شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الصومالية تعتقل شخصين مشتبه بهما فى حادث اغتيال نائب صومالى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت الشرطة الصومالية اليوم الأحد، شخصين للاشتباه بهما فى التورط فى حادثة اغتيال "المشرع " الصومالى البارز - عثمان بوكور - داخل سيارته فى العاصمة (مقديشو ) .
ونقلت إذاعة شابيلى " المحلية عن قائد الشرطة عبد الله حسن بريس، قوله، إن الشرطة تمكنت من مصادرة السيارة المشتبه استخدامها فى الحادث .
ودعا المواطنين إلى التعاون مع أجهزة الشرطة من أجل تعزيز الأمن فى العاصمة.
وكانت "حركة الشباب الصومالية " المتطرفة، قد أعلنت أمس أن مسلحيها نفذوا عملية اغتيال بوكور - الذى يعد أقدم عضو برلمانى
فى الحكومة الصومالية، كما شغل منصب نائب رئيس البرلمان الصومالي.
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