شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الصومالية تعتقل شخصين مشتبه بهما فى حادث اغتيال نائب صومالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت الشرطة الصومالية اليوم الأحد، شخصين للاشتباه بهما فى التورط فى حادثة اغتيال "المشرع " الصومالى البارز - عثمان بوكور - داخل سيارته فى العاصمة (مقديشو ) .

ونقلت إذاعة شابيلى " المحلية عن قائد الشرطة عبد الله حسن بريس، قوله، إن الشرطة تمكنت من مصادرة السيارة المشتبه استخدامها فى الحادث .

ودعا المواطنين إلى التعاون مع أجهزة الشرطة من أجل تعزيز الأمن فى العاصمة.

وكانت "حركة الشباب الصومالية " المتطرفة، قد أعلنت أمس أن مسلحيها نفذوا عملية اغتيال بوكور - الذى يعد أقدم عضو برلمانى

فى الحكومة الصومالية، كما شغل منصب نائب رئيس البرلمان الصومالي.