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© AP Photo / Santi Palacios
ذكرت وكالة "المغرب العربي" للأنباء، أن عناصر دورية لفرقة الدراجيين التابعة لمنطقة أمن أنفا بالدار البيضاء اضطروا، صباح اليوم الأحد 24 شباط/ فبراير، لإشهار أسلحتهم الوظيفية دون استعمالها، وذلك من أجل توقيف أربعة مشتبه فيهم، من بينهم فتاة، يشتبه في تورطهم في ارتكاب سرقات تحت التهديد باستعمال العنف.
وجاء في بيان للمديرية العامة للأمن الوطني أن دورية مكونة من دراجيين كانت قد تدخلت لتوقيف المشتبه فيهم الذين تم ضبطهم متلبسين بتعريض ضحية لسرقة هاتفها النقال تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض، غير أن أحدهم أبدى مقاومة عنيفة وحاول تعريض حياة عناصر الأمن للخطر بواسطة سكين من الحجم الكبير، مما اضطر عناصر الدورية لإشهار أسلحتهم الوظيفية دون استعمالها، وذلك بعدما تسنى تحييد الخطر وتوقيف المشتبه فيهم.
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وأشار البيان إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما تتواصل التحريات من أجل توقيف شريكهم الخامس الذي تم تحديد هويته.
كانت هذه تفاصيل خبر بينهم فتاة... توقيف 4 أشخاص متلبسين بالسرقة تحت تهديد السلاح في المغرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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