بعد حرق منزله... رئيس المؤتمر الليبي الجامع يطالب بتوفير الحماية الدولية

وأضاف، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن المليشيات أحرقت منزله بطرابلس، وأرسلت له تهديدات بالقتل هو وجميع أفراد أسرته المهجرة إلى تونس.

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وأوضح العباني أن التهديدات جاءت على خلفية استبعاد صبحي موسى أحد أعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر، خاصة بعد اكتشاف ميوله إلى بعض الأطراف المؤدلجة التي تعمل على محاربة القوات المسلحة العربية الليبية.

وأكد على أن شروط الانضمام للجنة المؤتمر تتضمن إعلاء مصلحة الدولة الليبية، وعدم الانحياز إلى أي طرف، والعمل على توحيد الصف الليبي في الشرق والغرب، إلا أن اللجنة اكتشفت ميول موسى، وقررت فصله لضمان حيادية أعضاء لجنة المؤتمر.

وطالب العباني المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية له ولأسرته في تونس من بطش ما أسماها بـ "مليشيات العاصمة"، التي قالت إنها ستبذل الكثير من الجهود لعرقلة المؤتمر، وإيذاء أفراد أسرته الفترة المقبلة.

وشدد العباني على أن أهالي المنطقة التي يسكن بها في طرابلس يعيشون في حالة رعب نتيجة أعمال الحرق والهدم التي نفذت بمنزله، وتهديد الأهالي بالقتل.

وأكد العباني على ضرورة دعم الجهود التي تقوم بها القوات الأمنية الرسمية في ليبيا، والجيش لإنهاء سيطرة المليشيات، وإعادة الأمن والاستقرار في عموم ليبيا، لضمان حرية الحركة والتنقل، والعمل على إقامة المؤتمر الوطني الجامع لتوحيد الصفوف والمؤسسات وإجراء الانتخابات الليبية المرتقبة.