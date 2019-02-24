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واعتبر الحطامي أن اتفاق إعادة الانتشار يتداول فقط في التقارير الأممية والإعلامية، بعيدا عن أرض الواقع، نظرا لعدم بحث التفاصيل الهامة ضمن هذا الاتفاق.
MOHAMED AL-SAYAGHI
وعن طبيعة الوضع الأمني في مدينة الحديدة، تحدث الحطامي عن وجود اشتباكات وقصف مدفعي متبادل بين الطرفين، فضلا عن وجود حشود للقوات الحكومية لمقاتلة "أنصار الله"، على التخوم الشمالية الشرقية لمدينة الحديدة، وكذلك الأمر بالنسبة للجبهة الجنوبية.
وأشار إلى تخوف القوات الحكومية من تقدم "أنصار الله" في مساحة الكيلو متر المفترض أن ينسحبوا منها، حال تنفيذ اتفاق إعادة الانتشار.
كانت الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" توصلتا في جولة مشاوراتهما في السويد آخر العام الماضي على إعادة الانتشار المشترك للقوات من مدينة الحديدة وموانئها الحديدة والصليف ورأس عيسى، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ، كما توصل الجانبان إلى تفاهم لتحسين الوضع في تعز وتبادل الأسرى.
كانت هذه تفاصيل خبر محلل: اتفاق إعادة الانتشار في الحديدة لم ينفذ ولا معلومات عن هوية القوات البديلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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