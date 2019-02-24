محلل: اتفاق إعادة الانتشار في الحديدة لم ينفذ ولا معلومات عن هوية القوات البديلة

واعتبر الحطامي أن اتفاق إعادة الانتشار يتداول فقط في التقارير الأممية والإعلامية، بعيدا عن أرض الواقع، نظرا لعدم بحث التفاصيل الهامة ضمن هذا الاتفاق.

MOHAMED AL-SAYAGHI

وأضاف الحطامي، في حديثه مع برنامج "عالم سبوتنيك"، "كان يفترض أن تنسحب القوات الحكومية لمسافة كيلو متر واحد، وأن تنسحب قوات أنصار الله من مينائي الصليف ورأس عيسى، وحتى الأن لم يعرف أحد هوية القوات التي ستحل مكانهما".

وعن طبيعة الوضع الأمني في مدينة الحديدة، تحدث الحطامي عن وجود اشتباكات وقصف مدفعي متبادل بين الطرفين، فضلا عن وجود حشود للقوات الحكومية لمقاتلة "أنصار الله"، على التخوم الشمالية الشرقية لمدينة الحديدة، وكذلك الأمر بالنسبة للجبهة الجنوبية.

وأشار إلى تخوف القوات الحكومية من تقدم "أنصار الله" في مساحة الكيلو متر المفترض أن ينسحبوا منها، حال تنفيذ اتفاق إعادة الانتشار.

كانت الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" توصلتا في جولة مشاوراتهما في السويد آخر العام الماضي على إعادة الانتشار المشترك للقوات من مدينة الحديدة وموانئها الحديدة والصليف ورأس عيسى، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ، كما توصل الجانبان إلى تفاهم لتحسين الوضع في تعز وتبادل الأسرى.