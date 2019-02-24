ساعات قبل القمة العربية الأوربية بشرم الشيخ

وتحولت مدينة شرم الشيخ إلى ساحة استقبال كبيرة في كل جوانب المدينة نظرا لكثرة أعداد الوفود المشاركة، هذا بالاضافة للتواجد الأمني المكثف في كل أرجاء المدينة الساحلية، ومازالت الوفود تتوالي على قاعة المؤتمرات لعقد لقاءات ثنائية وجلسات مباحثات خاصة انتظارا لبدء أعمال القمة في الخامسة من مساء اليوم الأحد، والتي ستناقش على جدول أعمالها العديد من القضايا، التي تهم الجانبين العربي والأوروبي، وعلى رأسها الإرهاب والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة عابرة الحدود، وكذلك ملفات المنطقة ومتوقع أن تستحوذ ملفات ليبيا وسوريا على جزء من النقاش هذا بجانب القضية الفلسطينية والتي هى قضية كل العرب.

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وتعقد القمة تحت عنوان "في استقرارنا… نستثمر"، والذي يعطي القمة ملامح رئيسية، وهي أنها تبحث التهدئة في كل دول العالم، وبشكل خاص الملفات الملتهبة، والتي لن يستقر العالم قبل أن يتم التوصل لحلول عادلة بشأنها وعلى رأسها القضية الفلسطينية ثم الأزمات الليبية والسورية والوضع في العراق بعد داعش.

وتبدأ فعاليات القمة العربية الأوروبية بالجلسة الافتتاحية، تعقبها الجلسة العامة الأولى، التى تبحث تعزيز الشراكة بين الجانبين، وسبل التعامل مع التحديات العالمية، إلى جانب اللقاءات الجانبية بين القادة والزعماء المشاركين، أما غدا الاثنين وهو اليوم الثاني للقمة فسوف يشهد لقاءات ثنائية للرؤساء والقادة، تعقبها جلسة حوار تفاعلى، لبحث سبل التعامل المشترك مع التحديات الإقليمية، تقتصر على الزعماء وممثلي الدول المشاركة، وستعقد الجلسة الختامية بعد ظهر غدا، يعقبها مؤتمر صحفى مشترك، لعرض نتائج القمة.

ويشارك فى القمة من الجانب الأوروبى كل من المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، والمستشار النمساوي سيباستيان كورتس، ودونالد توسك، رئيس المجلس الأوروبي، وجون كلود يونكر، رئيس المفوضية الأوروبية، وفيدريكا موغريني، الممثلة الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، إلى جانب شارل ميشيل رئيس وزراء بلجيكا، وبويكو بوريسوف، رئيس وزراء بلغاريا، ونيكوس أناستاسيادس، رئيس قبرص، وأندريه بابيش، رئيس وزراء التشيك، وأندريه بلينكوفيتش، رئيس وزراء كرواتيا، ولارس راسموسن، رئيس وزراء الدنمارك، وجوري راتاس، رئيس وزراء أستونيا، ويوها سيبيلا رئيس وزراء فنلندا، وإليكسيس تسيبراس، رئيس وزراء اليونان، وفيكتور أوربان، رئيس وزراء المجر.

كما يحضر القمة من الجانب الأوروبي، جوزيبي كنتي، رئيس وزراء إيطاليا، وليو فر اذكار، رئيس وزراء أيرلندا، وإدجار سينكيفيتش، وزير خارجية لاتفيا، وليناس لنكيفي شيتوس، وزير خارجية ليتوانيا، وجوزيف موسكات، رئيس وزراء مالطا، ومارم روته، رئيس وزراء هولندا، وماتيوس مورافسكي، رئيس وزراء بولندا، وأنطونيو كوستا، رئيس وزراء البرتغال، كلاوس يوهانيس، رئيس رومانيا، وبيتر بيلجريني، رئيس وزراء سلوفاكيا، وماريان شاريت، رئيس وزراء سلوفينيا، وجوسيب بوريل، وزير خارجية إسبانيا، وستيفان لوفين، رئيس وزراء السويد، وتيريزا ماي، رئيسة وزراء بريطانيا، وجان إيف لودريان، وزير خارجية فرنسا.

أما من الجانب العربي، فيشارك في القمة الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز، والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، وحمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، ملك البحرين، والرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبو مازن، وبرهم صالح، رئيس العراق، وعبد ربه منصور هادي، رئيس اليمن والرئيس التونسي، الباجى قايد السبسي، ورئيس الصومال، ومحمد عبد الله محمد، إسماعيل عمر جيلة رئيس جيبوتي، والشيخ حمد بن محمد الشرقى عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة ممثل الإمارات العربية المتحدة.

كذلك من الجانب العربي يحضر فايز السراج، رئيس الحكومة الليبية، وعبد القادر بن صالح الخميس، رئيس مجلس الأمة الجزائري، وإسماعيل ولد الشيخ أحمد، وزير الخارجية الموريتاني، وبكري حسن صالح، النائب الأول لرئيس الجمهورية السودانية، وأسعد بن طارق آل سعيد، نائب رئيس الوزراء لشئون العلاقات والتعاون الدولي، والممثل الخاص للسلطان قابوس، وسعد الحريري رئيس وزراء لبنان، والشيخ محمد الأمين صيف، وزير خارجية جزر القمر، ورئيس وفد بلاده، وسلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشئون الخارجية القطري، وأيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني، والوزير الأول للمملكة المغربية.

ومن أهم الملفات المطروحة على جدول أعمال القمة العربية الأوروبية الأولى، تطورات القضية الفلسطينية والنزاعات في ليبيا واليمن، وإدارة الأزمة والاستجابة، ومكافحة الإرهاب، ومنع انتشار الأسلحة، والحد من التسلح، والجريمة المنظمة عابرة الحدود، والهجرة، وتغير المناخ وتعزيز التنمية.