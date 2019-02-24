حساب_المواطن يجيب.. ما موقف الأم الأجنبية المعيلة من ابنتها؟

صحيفة الخليج الالكترونية

كشف حساب المواطن عن موقف الأم الأجنبية التي تعولها ابنتها المواطنة فيما يتعلق باستحقاقها للدعم من عدمه.

وقالت خدمة العملاء في حساب المواطن ردا على استفسار مواطنة تعيل أمها الأجنبية البالغة من العمر 72 عامًا إنه: لا يمكن للأم الأجنبية الاستفادة من البرنامج كتابع للابنة في حساب المستفيد الرئيسي (الزوج) حيث لا يمكن للمستفيد الرئيسي إضافة ( تابع معال ) غير سعودي.

من جهة أخرى كشف البرنامج عن موقف مقدمي طلبات التسجيل في حساب المواطن بعد صرف دفعة الدعم السابقة بالقول : في حال تم تقديم الطلب بعد 10فبراير، سيتم دراسة أهليتك ضمن دورة الأهلية لشهر “أبريل” وإبلاغك باستيفائك لشروط الأهلية من عدمها عن طريق زيارة حسابك ( دراسة الأهلية) ويتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.

يأتي هذا في الوقت الذي تتواصل فيه عملية التسجيل في برنامج حساب المواطن عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج للدفعة الـ17 التي سيتم إيداعها يوم 10 أبريل المقبل.