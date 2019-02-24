السيسي يلتقي رئيس المجلس الأوروبي

الخليج - واس

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، وذلك على هامش القمة العربية الأوروبية التي تبدأ فعاليتها في وقت لاحق اليوم بمدينة شرم الشيخ.

وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي في كافة المجالات، إضافة إلى ملف التنسيق حول العديد من القضايا الدولية والإقليمية كعملية السلام في الشرق الأوسط، والأوضاع في ليبيا وسوريا واليمن.