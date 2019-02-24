شكرا لقرائتكم خبر عن «سأكون سيفاً لوزير الدفاع».. هذا ما قاله «خالد بن سلمان» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: رفع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على الثقة الكريمة بتعيينه نائباً لوزير الدفاع، سائلا الله العون في خدمة دينه ووطنه. وقال الأمير خالد بن سلمان في تغريدات عبر موقع “تويتر”: ها نحن نعود لميدان العز والشرف وإن شاء الله أكون سيفاً لسمو سيدي وزير الدفاع في وجه كل معتدي على وطننا الغالي. وأسأل الله عز وجل أن يوفقني في تحقيق رؤية القيادة لخدمة رجال عرفتهم مخلصين لدينهم ووطنهم.

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