شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يحرر مواقع جديدة فى "حجة" من قبضة الميليشيا الانقلابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت القوات اليمنية ، السبت ، من تحرير مواقع جديدة غرب مدينة "حرض " بمحافظة حجة - شمالى اليمن - بعد معارك مع ميليشيا الحوثى أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من عناصرها.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" - التى بثت النبأ - نقلا عن مصدر عسكرى قوله، إن قوات الجيش حررت تبتى "سيّان" و"السوداء" غرب مدينة "حرض " بعد معارك مع ميليشيا الحوثى الانقلابية ، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى فى صفوفها .

وأشارت قيام مقاتلات التحالف العربى بشن غارتين جويتين على مواقع الميليشيا قبيل اقتحامها ، والسيطرة عليها من قبل الجيش .

يذكر أن الجيش اليمنى يخوض معارك شرسة فى "المنطقة العسكرية الخامسة " مع ميليشيا الحوثى فى ثلاثة محاور من مشارف "عبس " جنوبا إلى غربى "حرض " شرقا.