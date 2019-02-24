الجيش اليمنى يحرر مواقع جديدة فى "حجة" من قبضة الميليشيا الانقلابية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت القوات اليمنية ، السبت ، من تحرير مواقع جديدة غرب مدينة "حرض " بمحافظة حجة - شمالى اليمن - بعد معارك مع ميليشيا الحوثى أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من عناصرها.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" - التى بثت النبأ - نقلا عن مصدر عسكرى قوله، إن قوات الجيش حررت تبتى "سيّان" و"السوداء" غرب مدينة "حرض " بعد معارك مع ميليشيا الحوثى الانقلابية ، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى فى صفوفها .
وأشارت قيام مقاتلات التحالف العربى بشن غارتين جويتين على مواقع الميليشيا قبيل اقتحامها ، والسيطرة عليها من قبل الجيش .
يذكر أن الجيش اليمنى يخوض معارك شرسة فى "المنطقة العسكرية الخامسة " مع ميليشيا الحوثى فى ثلاثة محاور من مشارف "عبس " جنوبا إلى غربى "حرض " شرقا.
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