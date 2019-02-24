"فيسبوك" يعاقب "أنصار الله" بسبب إسرائيل

© REUTERS / KHALED ABDULLAH القاهرة — سبوتنيك. وقال المكتب السياسي لـ"أنصار الله"، حسب قناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة: "ندين إزالة فيسبوك لصفحة المكتب بحجة أن البيان الصادر حول رفض التطبيع يعد تجاوزا للقوانين". وتابع: "هذا الإجراء التعسفي يؤكد مدى حرص شركة فيسبوك الشديد على عدم التعرض للكيان الصهيوني حتى بالكلمة"، بحسب تعبيرهم. وأكد أن "ما تقوم به فيسبوك لن يثنينا عن الاستمرار في مساندة فلسطين والقضايا العربية والإسلامية".

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