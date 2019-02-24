من هي الاميرة ريما بنت بندر سفيرة السعودية في أمريكا؟

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أعلنت السعودية، في وقت متأخر من ليل السبت، تعيين الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، سفيرة للرياض لدى واشنطن التي ترعرت فيها الأميرة الشابة إبان عمل والدها الأمير بندر في منصب السفير على مدى 22 عامًا.

وتتسلم الأميرة ريما منصبها الجديد خلفًا للأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، الذي جرى تعيينه في منصب نائب وزير الدفاع.

الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان ولدت في مدينة الرياض 1975 وحصلت على شهادة البكالوريس في دراسات المتاحف مع التركيز الأكاديمي على المحافظة على الآثار التاريخية من جامعة "جورج واشنطن" في الولايات المتحدة.

تولت الرئيس التنفيذي لـ"شركة ألفا العالمية المحدودة" والمؤسس والرئيس التنفيذي لـ"شركة ريمية".

وتشغل منصب المؤسس والرئيس الإبداعي للعلامة التجارية لحقائب"Baraboux" ومدير مؤسس "شركة ألف خير الاجتماعية" وهي المؤسس والشريك الأول لنادي السيدات والسبا في الرياض.

كما أن الأميرة ريما تعد ناشطة في العمل الاجتماعي وأحد الأعضاء المؤسسين لجمعية زهرة لسرطان الثدي بعد إطلاقها مبادرة مجتمعية تهدف إلى رفع درجة الوعي الصحي الشامل.

تم اختيار الأميرة ريما في شهر سبتمبر 2014 ضمن قائمة مجلة "فوربس" لأقوى 200 امرأة عربية كما تم تضمينها في قائمة كبار المفكرين العالميين التي أصدرتها مجلة "فورين بوليسي" الأميركية المرموقة 2014.

وتولت الأميرة ريما منصب وكيلة رئيس الهيئة العامة للرياضة للقسم النسائي في أغسطس 2016 حتى صدر اليوم القرار الملكي بتعيينها سفيرة لخادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية.